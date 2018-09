Zwaar zieke kankerpatiënt dealt 20 kilo speed

Appels / Dendermonde - Een man die al enkele jaren aan kanker leidt, riskeert zijn laatste maanden door te brengen in de cel wegens drugshandel. Volgens de man is hij zelf drugs beginnen te gebruiken om de pijn van zijn ziekte te verzachten. Om zijn verslaving te kunnen financieren, is hij dan maar beginnen te dealen.

Pierre V.K. is al lang geen onbekende meer voor het gerecht. Hij werd in het verleden al vier keer veroordeeld voor het dealen van drugs, maar blijkt zijn les nog steeds niet geleerd te hebben. Dat werd maandag duidelijk in de correctionele rechtbank van Dendermonde, waar hij terechtstond voor het dealen van speed tussen oktober van 2015 en mei van dit jaar.

De man zou er volgens het openbaar ministerie tijdens die periode een grootschalig handeltje op nagehouden hebben, en zo’n twintig kilogram verkocht hebben. En dat ondanks de zware kanker waar hij al tien jaar aan lijdt. “Hij is speed beginnen gebruiken omdat het zijn ziekte enigszins verlichtte”, legde zijn advocaat uit. “Om zijn eigen gebruik deels te kunnen financieren is hij ook beginnen te verkopen.”

De medewerking van Pierre V.K. aan het onderzoek bleef beperkt. Hij weigerde te zeggen bij wie hij het spul aankocht en aan wie hij het allemaal doorverkocht. “Vreemde personen of mensen die ik tegenkwam op straat”, was zijn enige antwoord. Een uitleg die voor de rechter allesbehalve afdoende was. “Het is niet omdat u ziek bent dat men u uit de gevangenis zal houden”, waarschuwde de voorzitster hem.

Pierre V.K. zit sinds zijn arrestatie achter de tralies. Hij verklaarde spijt te hebben van wat hij had gedaan en wist te vertellen “dat het niet plezant is in de cel.” Het openbaar ministerie vorderde een effectieve celstraf van veertig maanden en een geldboete voor hem. Er werd ook gevraagd om zijn auto verbeurd te laten verklaren.

“Na een uitgebreid telefonieonderzoek en een huiszoeking kwamen de feiten aan het licht”, aldus de procureur. “Pierre V.K. probeert alles te minimaliseren, maar beweren dat er alleen verkoop was om het eigen gebruikt te financieren is onrealistisch.”

De rechter doet op 24 september uitspraak in de zaak.