Courtois en Nainggolan bij “beste transfers” van de zomer, Chelsea liet zich ringeloren voor doelman

Het is intussen tien dagen geleden dat de zomertransfermarkt zijn deuren sloot. Hoog tijd om een lijst te maken met de beste transfers, dachten ze bij het Internationaal Centrum voor Sportstudies (CIES).

Het CIES berekende voor deze lijst het verschil tussen de betaalde prijs voor een speler en diens effectieve marktwaarde. Hoe minder een club betaalde voor een speler in vergelijking met de marktwaarde van die speler, hoe kostenefficiënter die transfer was.

In dat opzicht prijkt Thibaut Courtois op nummer één. Real Madrid betaalde slechts 40 miljoen euro voor onze nationale nummer één, terwijl die een marktwaarde had van 62,6 miljoen. De Koninklijke betaalde dus liefst 22,6 miljoen onder de prijs voor Courtois. Niemand doet beter.

Atlético komt in de buurt aangezien het 21,9 miljoen onder de marktwaarde betaalde aan Villarreal voor Rodri. De transfer van Bryan Cristante van Atalanta naar Roma staat op drie met een verschil van 19,4 miljoen. Daarna volgen Fabinho van Monaco naar Liverpool (-18,8 miljoen) en Clément Lenglet van Sevilla naar Barcelona (-14,2 miljoen).

Radja Nainggolan prijkt op een zesde plaats. Inter betaalde 40 miljoen aan Roma terwijl ‘Il Ninja’ 52,9 miljoen waard was. Een verschil dus van 12,9 miljoen. Ook Cristiano Ronaldo haalt de top tien. De Portugees was 116,5 miljoen waard toen Juventus hem voor 105 miljoen kocht van Real. Liverpool betaalde liefst 72,5 miljoen aan Roma voor Alisson Becker, maar deed volgens de CIES een goede zaak omdat de Braziliaan op dat moment 79,3 miljoen waard was.

De top vijftien:

Chelsea overbetaalde

Aan de andere kant maakte het CIES ook een lijst met spelers waarvoor overbetaald werd. Op één daar staat Kepa Arrizabalaga. Chelsea haalde de Bask van Bilbao in huis als vervanger voor Thibaut Courtois door 80 miljoen te betalen. Kepa’s marktwaarde was toen slechts 35,3 miljoen. De Blues betaalden dus eigenlijk liefst 44,7 miljoen te veel.

Nummer twee hier is Riyad Mahrez. De Algerijn verhuisde voor liefst 85 miljoen van Leicester naar Man City terwijl die eigenlijk maar 57 miljoen waard was. Tilo Kehrer pakt de bronzen medaille. PSG betaalde 37 miljoen aan Schalke voor een speler met een marktwaarde van 17,1 miljoen. Yerry Mina van Barcelona naar Everton (+18,8 miljoen) en Alex Meret van Udinese naar Napoli (+17,9 miljoen) maken de top vijf rond.