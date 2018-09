Zestigtal Afghaanse soldaten omgekomen bij aanvallen taliban

De taliban hebben verschillende legerposten aangevallen in Afghanistan (archiefbeeld) Foto: EPA-EFE

Bij aanvallen van talibanstrijders zijn maandag zeker 57 Afghaanse ordehandhavers om het leven gekomen. De taliban hebben verschillende legerposten aangevallen en veroverd.

Na twee dagen van hevige gevechten in Kham Ab in de noordelijke provincie Jawzjan, zijn acht ordehandhavers omgekomen en minstens drie anderen gewond geraakt, aldus de lokale politie.

Talibanstrijders veroverden ook legerbases en politieposten in de noordelijke stad Sar-e Pol, hoofdstad van de gelijknamige provincie. Zeker 17 soldaten werden daarbij gedood, aldus provincieraadslid Asif Sadiqi.

Focus verlegd

Ook in Kunduz vielen 16 doden bij de veiligheidsdiensten, toen taliban politieposten aanvielen. Zeker 20 anderen raakten gewond. Nog eens veertien agenten kwamen om het leven bij een aanval op politieposten in het district Dar-e-Suf in de noordelijke provincie Samangan.

Experten vermoeden dat de taliban de focus hebben verlegd op het aanvallen van meer kwetsbare en moeilijk bereikbare provincie- en districtscentra en militaire checkpoints, om de Afghaanse troepen te ontmoedigen en hun territorium in het land te vergroten.