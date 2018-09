Vier jaar cel voor man die naaktfoto’s in kleedkamer nam

Brugge / Diksmuide - Een 29-jarige Diksmuidenaar heeft zich voor de Brugse correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor voyeurisme en kinderporno. Pieter V. maakte naaktfoto’s van minderjarige basketballers en werd eerder al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. Het openbaar ministerie vorderde vier jaar effectieve celstraf.

Op 3 augustus 2017 werd de man op heterdaad betrapt in de kleedkamers van sporthal De Valkaart in Oostkamp. Pieter V. stond in zijn eigen kleedkamer op de lavabo, waardoor hij foto’s en filmpjes kon maken van douchende basketballers. Het ging om jongens van 12 à 13 jaar oud. KBBC Oostkamp vorderde een morele schadevergoeding van 1.500 euro.

Kinderporno

De Diksmuidenaar was alleszins niet aan zijn proefstuk toe. De correctionele rechtbank van Veurne veroordeelde hem in 2014 al tot vier jaar voorwaardelijke gevangenisstraf voor andere zedenfeiten met minderjarigen. Op het moment van de nieuwe feiten werd hij nog intensief begeleid door het psychiatrisch ziekenhuis in Beernem. Op zijn kamer werden een gsm en laptops met kinderporno aangetroffen.

Door zijn zware veroordeling kan Pieter V. geen voorwaarden meer opgelegd krijgen. Toch las de jongeman zelf een lange brief voor om zijn situatie te schetsen. Hij legde uit dat zijn autismespectrumstoornis voor een achterstand op emotioneel gebied heeft gezorgd. “Van het internet heb ik een soort fantasiewereld gemaakt, omdat de echte wereld te druk en onbegrijpbaar is voor mij.” De beklaagde drukte ook zijn spijt uit. “Ik ben enorm beschaamd. Ik dacht dat ik het onder de knie had, maar dat was niet zo. Ik moet nog beter leren herkennen wanneer ik richting die fantasiewereld ga.”

De rechtbank doet uitspraak op 8 oktober. V. zit sinds de feiten in voorhechtenis.