Eind september drie stakingen tegen afschaffing ziektedagen

Brussel - De ambtenarenvakbonden bij de Vlaamse en federale overheid plannen op 21, 24 en 28 september acties. Dat bevestigen de vakbonden maandag. Ze protesteren tegen de hervorming van de ziektedagen.

De Vlaamse regering keurde eind juni op voorstel van Vlaams minister van Bestuurszaken Liesbeth Homans (N-VA) een principiële beslissing goed om Vlaamse ambtenaren bij ziekte nog dertig kalenderdagen lang hun volledige salaris uit te betalen. Daarna vallen ze terug op 65 procent. Bovendien worden de ontslagmogelijkheden voor statutairen uitgebreid.

De bonden kregen maandag de agenda voor het komende sectorcomité van 24 september binnen. Op die agenda staat de harmonisering van het Vlaams personeelsstatuut, en dus willen de vakbonden in actie schieten. Er zal maandag nog een stakingsaanzegging overgemaakt worden aan de minister, aldus Ilse Remy van de christelijke ACV Openbare Diensten.

Maandagochtend vond al een eerste van verschillende personeelsvergaderingen plaats. “Dit zit heel hoog bij de personeelsleden. De actiebereidheid is groot. De mensen zeggen dat dit niet meer kan”, aldus Remy.

Alle acties die vanaf vandaag/maandag gevoerd worden tegen de harmonisering van het personeelsstatuut, zullen ondersteund worden, voegt Francis Van Lindt van de liberale VSOA toe.

De socialistische vakbond ACOD heeft al een stakingsaanzegging lopen en voerde de voorbije weken al verschillende acties uit protest tegen de hervorming van het ambtenarenstatuut. Vorige maandag blokkeerde de vakbond nog verschillende sluizen op de binnenwateren in Vlaanderen

De actie voor Vlaamse ambtenaren zijn gepland op 21 en 24 september en zijn voor alle ambtenaren die onder het Vlaams personeelsstatuut vallen, zegt Nationaal secretaris voor ACOD Jan Van Wesemael. “Het onderwijs en De Lijn horen daar niet bij. De loodsen bijvoorbeeld wel.”

Een week later, op 28 september, is er een nationale actiedag met een manifestatie in Brussel. Aan die actie tegen de afschaffing van de ziektedagen doen naast ambtenaren ook onder meer brandweer en politie mee.