“Maximiliaanpark opnieuw voor de omwonenden door actieplan transmigranten”

Brussel -

Eerste schepen van Brussel Stad, Alain Courtois (MR), reageert tevreden over het actieplan transmigranten van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken. Door een administratief centrum te creëren in het centrum 127bis in Steenokkerzeel krijgt het Maximiliaanpark zijn functie als groene long voor de omwonenden terug, stelt hij.