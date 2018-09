Maaseik / Dilsen-Stokkem - In de Sint-Gertrudiskerk in het Limburgse Maaseik is zaterdag afscheid genomen van Gerty Vanhoef (61), de vrouw die twee weken geleden werd doodgestoken in haar hoeve, die nadien in brand werd gestoken. Het onderzoek naar de dood zit nog altijd muurvast.

De gewelddadige dood van Gerty Vanhoef (61), die met haar man Bert Bohnen in de historische Damiaanhoeve in Elen op de grens met Maaseik woonde, is in het kleine Maasdorpje Heppeneert ingeslagen als een ...