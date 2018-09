Mijnwerkers vinden goud in Australische rotsen: “Buitengewoon zeldzaam”

Mijnwerkers in West-Australië zeggen dat ze twee enorme met goud ingelegde rotsen hebben ontdekt die naar schatting elk miljoenen dollars waard zijn. De CEO van het mijnbedrijf zal de waardevolle stuks veilen als ‘collectors items’.

De arbeiders van het Canadese mijnbedrijf RNC Minerals vonden de rotsen in een mijn bij Kalgoorlie, een stad in West-Australië ongeveer 600 kilometer ten oosten van (de westelijke hoofdstad) Perth.

Het grootste exemplaar, met een gewicht van 95kg, bleek meer dan 2400 gram goud te bevatten, goed voor 4 miljoen Canadese dollars (omgerekend ruim 2,5 miljoen euro). De kleinere rots, een exemplaar van 63 kg, zou ruim anderhalf miljoen euro waard zijn.

Buitengewoon zeldzaam

“Het is niet de eerste keer dat goud wordt gevonden in Australië, maar meestal gaat het om slechts enkele grammen die worden gevonden in de al bekende goudvelden”, zei professor Sam Spearing van Curtin University en tevens directeur van de West-Australische ‘School of Mines’. Die deeltjes zijn dan zo klein dat ze nauwelijks zichtbaar zijn met het blote oog.

Een van de mijningenieurs beschreef de nieuwe vondsten dan ook als “buitengewoon zeldzame vondst”. “Heel zelden zien we resultaten op dat niveau,” klonk het bij Spearing. “Het is echt spannend.”

Mark Selby, de CEO van het mijnbedrijf, liet al verstaan dat de rotsen zouden geveild worden als collectors items.