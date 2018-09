Belfius beloont leerlingen die te voet of met de fiets naar school gaan

Belfius heeft een digitaal beloningssysteem ontwikkeld dat leerlingen uit de gemeentescholen van Bonheiden, Peer en Crisnée aanzet om te voet of met de fiets naar school te komen. De verzamelde munten kunnen gebruikt worden als betaalmiddel op de kermis, in het zwembad of bij de lokale partners.

Het mobiliteitsplatform werd ontwikkeld door IT-bedrijf FLow Pilots en The Studio, het innovatielab van Belfius. Met het systeem, dat gebruik maakt van blockchaintechnologie, willen de gemeenten de kinderen aanzetten om zelf concreet bij te dragen tot een betere mobiliteit en een betere luchtkwaliteit in hun schoolomgeving.

Het idee is voortgevloeid uit een initiatief van de gemeente Bonheiden. Daar werden leerlingen aangespoord met fysieke ‘dukaten’ en dat was een groot succes: het aantal leerlingen dat naar school fietst of wandelt steeg van 12 procent naar 62 procent. Op een jaar tijd werd meer dan 146.000 kilometer te voet of met de fiets afgelegd en kon bijna 30 ton CO2-uitstoot worden voorkomen.

Die campagne werd gedigitaliseerd: bij registratie krijgen deelnemende leerlingen een sensor voor op hun fiets of aan hun boekentas. Die detecteert wanneer een kind met een fiets of te voet naar school komt. Met een app consulteren de leerlingen dan hun puntensaldo en kunnen ze ook bij deelnemende bedrijven betalen. Kinderen zonder smartphone krijgen een kaart.