Waarschuwing: kalmerings- of slaappillen in combinatie met pijnstillers kunnen levensgevaarlijk zijn

Wie tegelijkertijd slaap- of kalmeringspillen en pijnstillers of hoestmiddelen neemt, riskeert ernstige gezondheidsproblemen. De combinatie kan zelfs dodelijk zijn. Dat staat in een nieuwe waarschuwing van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG).

De Amerikaanse instantie bevoegd voor geneesmiddelen (de FDA of Food and Drug Administration) liet al veel langer een waarschuwing toevoegen op de bijsluiters van opioïden (pijnstillers of hoestmiddelen) en benzodiazepinen (slaap- of kalmeringspillen) over de ernstige risico’s verbonden aan het gelijktijdige gebruik van beide middelen. Nu heeft ook het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) beslist dat die waarschuwing voortaan bij ons op alle bijsluiters moet.

“Het gelijktijdig gebruik van benzodiazepinen en opioïden kan leiden tot sedatie, ademhalingsdepressie, coma en de dood”, klinkt het. Gekende benzodiazepines zijn onder meer Valium en Rohypnol. Opioïden vind je dan weer terug in vaak gebruikte pijnstillers zoals Tramadol en hoestmiddeltjes zoals Bronchodine.

Toxicoloog Jan Tytgat (KU Leuven) bevestigt dat de combinatie van die frequent gebruikte middelen inderdaad bijzonder gevaarlijk is. “Elke arts of apotheek wordt eigenlijk geacht patiënten te waarschuwen voor die gevaarlijke combinatie.”

Helemaal gevaarlijk wordt het volgens Tytgat als je daarbij ook nog eens alcohol dringt. “Vandaar ook de grote gevaren van rapedrugs, de middeltjes op basis van benzodiazepinen die in het uitgaansleven ongemerkt in je drankje worden gemengd. Stel dat je als slachtoffer op dat moment ook hoestsiroop aan het nemen bent of aan de pijnstillers zit, dan riskeer je zonder meer in coma te geraken of in extreme gevallen zelfs te sterven.”