E313 volledig versperd na ongeval met vrachtwagens in Herentals

Herentals - De E313 is momenteel in de richting van Hasselt versperd ter hoogte van Herentals-West door een ongeval met vrachtwagens. Het is er al een uur aanschuiven. “Vermijd de omgeving”, raadt het Vlaams Verkeerscentrum aan.

De rijbaan is er volledig dicht in de richting van Hasselt. Het verkeer kan er moeizaam door via de pechstrook. Er staat al een file van een uur. “De takelwerken zullen nog geruime tijd in beslag nemen”, meldt het Vlaams Verkeerscentrum. “Hou rekening met oplopende wachttijden.”

Het verkeer dat van Antwerpen naar Hasselt moet rijdt beter om via Brussel. Wie van Antwerpen naar Herentals/Geel/Mol wilt, neemt beter de E34. Van Gent naar Hasselt verloopt ook beter via Brussel.

Foto: Jeroen Meermans

