Zondagavond nam Oranje het in Parijs op tegen wereldkampioen Frankrijk. Nog voor de aftrap ging het mis, want in het vlagje dat voor de aftrap uitgewisseld werd, waren twee letters omgewisseld.

Nederalnd of Nederland, het maakte op het veld weinig uit want onze Noorderburen verloren voor de vijfde opeenvolgende keer van Frankrijk. Het werd 2-1 in het Stade de France.