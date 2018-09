Man valt naast boot in jachthaven Brugge en overlijdt

Brugge - Een 80-jarige man is vanmorgen om het leven gekomen nadat hij naast zijn boot viel in de jachthaven in Brugge. De man kwam in het water terecht en overleed.

De tachtiger bleef zondagnacht op zijn boot slapen. Maar toen hij gistermorgen opnieuw wou vertrekken om thuis te zijn voor de thuisverpleegster ging het fout. De tachtiger misstapte zich wellicht en viel van de boot het water in. Een passant merkte niet veel later zijn lichaam op.

De hulpdiensten zakten massaal naar de jachthaven af. De politie, brandweer en de MUG snelden ter plaatse, maar konden niets anders dan het overlijden van de man vaststellen. Ook het labo kwam nog verder onderzoek doen. Een wetsdokter zal zich over de precieze doodsoorzaak van de man moeten buigen.

Gelijkaardig incident

Bij de Yachtclub Flandria kwam het nieuws gistermorgen heel hard aan. De man was er dan ook al jarenlang een gerespecteerd lid. Het is de tweede keer in een jaar tijd dat de club een lid in gelijkaardige omstandigheden verliest. Vorig jaar in september stierf er een 65-jarige man toen hij ook van zijn boot in het water viel.

Heel wat leden zakten vanmorgen al naar de jachtclub af om er steun bij elkaar te zoeken.