Britse jongen die vast zat in ons land heeft toestemming om terug te keren: “Ik ga naar huis”

Er is eindelijk een oplossing gevonden voor de kleine Mohamed Bangoura (6), die na een vakantie in ons land zijn geboorteland Groot-Brittannië niet meer in mocht omdat zijn paspoort was ingetrokken. De jongen heeft de papieren gekregen die hij nodig heeft om terug te keren. Dat meldt Sky News.

Mohamed Bangoura uit het Engelse Leeds bracht zijn vakantie door bij vrienden van zijn familie in België. Hij had op zondag 2 september samen met zijn moeder moeten terugkeren, maar aan de grens werd hij tegengehouden. In Brussel hadden ze dat expliciete bevel gekregen van het Home Office in Londen. De reden? Zijn paspoort was niet meer geldig: er was twijfel over zijn Brits staatsburgerschap. Hawa Keita, de moeder van het jongetje en oorspronkelijk afkomstig van Guinea, zou daarover in maart al een brief gekregen hebben van het Home Office, maar zelf beweert ze nooit een document ontvangen te hebben.

Sindsdien zat de jongen, zonder zijn mama, vast in ons land. Hij werd opgevangen door Abdoul Diallo, een vriend van de familie. “Mohamed eet niet meer, en ’s nachts slaapt hij bijna niet. De jongen wil zelfs niet meer spelen. Hij beseft stilaan dat er een groot probleem is, en dat hij niet meer naar huis terug kan”, vertelde die vorige week nog aan onze redactie.

Gescheiden

Mohamed Bangoura had de Britse nationaliteit gekregen toen hij in 2012 in de Engelse stad Leeds geboren werd. Zijn moeder komt uit Guinee, maar zijn biologische vader is een Brit. Het probleem ontstond toen de Britse overheid ontdekte dat de moeder van ­Mohamed bij zijn geboorte nog niet gescheiden was van haar eerste man – een Guineeër. “En zelfs al heeft zijn Britse vader hem erkend, ze vinden nu dat Mohamed nooit een Brits paspoort had mogen krijgen”, zegt Diallo.

Het zorgde voor een patstelling. Zonder Brits paspoort mocht de jongen niet terug naar huis. Maar omdat hij een Brit is, mocht hij ook Guinee niet zomaar binnen.

Oplossing

Maandag kwam er eindelijk goed nieuws: de jongen heeft van de Britse ambassade een document gekregen waarmee hij Groot-Brittannië weer binnen mag en hij het vliegtuig kan opstappen richting Manchester. “Ik ga naar huis”, zei hij maandagmiddag aan de Britse ambassade in Brussel tegen een reporter van Sky News.

“We hebben de moeder van Mohamed gecontacteerd om haar ervan op de hoogte te brengen dat haar zoon met tijdelijke documenten mag terugreizen”, klinkt het bij het Home Office in Groot-Brittannië.