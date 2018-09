Cercle Brugge haalt Serge Gakpé terug naar België

Cercle Brugge heeft zich versterkt met de Togolese aanvaller Serge Gakpé, zo maakte de Vereniging maandag bekend. De 31-jarige voormalige international was transfervrij nadat zijn vorige zomer afgelopen contract bij het Franse Amiens niet verlengd werd.

Gakpé kent de Belgische competitie al, want hij was in 2012 een half seizoen op uitleenbasis van Nantes bij Standard Luik aan de slag. Nadien keerde hij terug naar Nantes om vervolgens naar de Serie A te verkassen.

“We zijn erg blij dat we Serge mogen verwelkomen bij Cercle Brugge”, vertelde sportief directeur François Vitali. “Serge Gakpé is een offensieve speler met reeds heel wat ervaring op het hoogste niveau, met name in drie grote Europese competities - België, Italië en Frankrijk. Zijn ervaring zal hij dus kunnen delen met onze offensieve jeugd en dat is wat we wilden.”