Heibel in Brits parlement: ‘geheim dossier’ van May over affaires, drugs en blunders van Boris Johnson ligt weer op tafel

Volgens Britse media is Boris Johnson (54), voormalig burgemeester van Londen en ex-minister van Buitenlandse Zaken, al maanden aan het broeden op een greep naar de macht. Toch laat een concrete stap naar de touwtjes die premier Theresa May in handen heeft, op zich wachten. Volgens de krant The Sunday Times heeft dat wachten te maken met een geheim dossier.

Maar liefst 4.000 woorden zou dat geheime dossier tellen, samengesteld door kabinetsmedewerkers van premier Theresa May. De rode draad? De capriolen van Boris Johnson, waaronder cocaïnegebruik, politieke blunders en - hoe kan het ook anders - zijn vermeend overspelig gedrag.

Het huzarenstuk zou al een tijdje circuleren in Westminster, maar nu afgelopen vrijdag bekendraakte dat zijn vrouw en hij van elkaar zullen scheiden, duikt het terug op in het Brits parlement. De Britse kwaliteitskrant The Sunday Times zou een kopie hebben kunnen bemachtigen.

Standaardpraktijk

Het dossier werd al in 2016 opgemaakt door onder meer Nick Hargrave, May’s voormalig beleidsadviseur. “Tijdens de verkiezingscampagnes van de Conservative Party in 2016 was ik verantwoordelijk voor de research van andere kandidaten”, zei hij daar over. “Dat is een standaardpraktijk, maar ik ben blij dat ik nu niet meer in de politiek zit en dus ook niet langer betrokken ben bij dergelijk werk.”

De bedoeling van het dossier sprak voor zich: het bekendmaken van Johnsons controversiële gedrag moest ervoor zorgen dat de leden van de Tories (conservatievelingen) zich niet langer achter hem zouden scharen. Door de historische ommekeer op 23 juni 2016, de meerderheid van de Britten bleek pro-Brexit, werd de conservatieve campagne de hoogte in geduwd nog voordat de sappige details schade konden aanrichten.

Een bron dichtbij Johnson verklaarde aan The Sunday Times dat de partij zich wel degelijk bewust was van het dossier en het plan “om Boris’ persoonlijke leven uit te smeren”. Premier May zelf heeft altijd ontkend dat het document verspreid werd naar parlementsleden.

Het koppel Johnson - Wheeler scheidt na 25 jaar, hier met dochter Lara. Foto: Photo News

Een affaire te veel

Johnson, die de nieuwe leider van de Conservative Party wil worden, heeft afgelopen vrijdag samen met zijn vrouw Marina Wheeler aangekondigd dat ze gaan scheiden. Zijn affaire met Carrie Symonds, de voormalige directeur communicatie van de partij, zou volgens de Britse tabloids de druppel geweest zijn voor zijn vrouw met wie hij 25 jaar getrouwd was.

Het bericht leidde ook tot nieuwe onthullingen over zijn privéleven, vermoedelijk afkomstig uit het zogenaamde geheime dossier. Zo zou de voormalig Brits minister van Buitenlandse Zaken en voormalig burgemeester van Londen ook nog affaires gehad hebben met socialiste Petronella Wyatt en de journalisten Anna Fazackarley en Helen Macintyre.

De aanhangers van Johnson geloven echter dat het bovenhalen van zijn verleden de leden van de Conservatieve Partij er niet van zal weerhouden hem te steunen bij de volgende verkiezingen. Partijgenoot Nadine Dorries zei dat ze Johnson nog had gesproken op haar partijvereniging. “Ik weet dat de beschuldigingen hem geen kwaad zullen doen”, klonk het. “Dit is de 21e eeuw, er was geen enkele persoon in die kamer die nog geen echtscheiding had gehad in hun familie.”