Saoedische prinses bestolen in prestitieuze Franse Ritz-hotel

Een Saoedische prinses is vrijdag bestolen in het Ritz-hotel in Parijs. Daders zouden er met juwelen vandoor. Het verlies wordt op 800.000 euro geschat.

In Frankrijk is een onderzoek geopend naar een diefstal van juwelen na een klacht van een lid van de Saoedische koninklijke familie. De prinses zegt dat de juwelen gestolen zijn uit haar kamer in het prestigieuze Ritz, vlakbij de place Vandôme in Parijs.

De juwelen zaten niet in een koffer en er is geen spoor van inbraak gevonden.

De Franse ant-banditismebrigade voert het onderzoek.