Hoe begin je aan een actie voor ‘Music for Life’: de 10 geboden voor een geslaagde benefiet

Het startschot voor de acties van de Warmste Week is gegeven. Talloze organisatoren stomen zich klaar om in december met de opbrengst van hun inzamelingen de harten te verwarmen in het Provinciaal Domein Puyenbroeck in Wachtebeke. Maar hoe begin je het best aan zo’n inzamelactie? Welke goede doelen zijn het populairst? En hoe zorg je ervoor dat jouw initiatief kan opvallen tussen die duizenden andere acties? Dit zijn de 10 geboden voor een geslaagde warme actie.