Politie pakt 22-jarige man op die vrouw neerstak in Merksem

Merksem - Een jonge vrouw is zondag zwaargewond geraakt bij een steekpartij op de parking van de McDonald’s in Merksem. Haar aanvaller vluchtte na de feiten weg. Hij was een tijdlang spoorloos maar kon maandag worden gearresteerd.

In de omgeving van het McDonald’s-restaurant op de Lambrechtshoekenlaan hield de politie zondagavond een klopjacht op een Surinaamse man. Die wordt ervan verdacht een 23-jarige vrouw verschillende messteken te hebben gegeven.

De feiten speelden zich af even na 23 uur op de parking van het fastfoodrestaurant. De verdachte had voordien binnen in het restaurant afgesproken met zijn ex-vriendin om een en ander uit te praten. Het gesprek verliep volgens onze bronnen zonder grote problemen. Eenmaal terug bij de auto van de vrouw sloeg de sfeer om.

De man haalde een mes boven en viel de zus van zijn ex aan. Het slachtoffer (23) kreeg vier messteken, onder meer in haar aangezicht. “Ze werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht maar verkeerde niet in levensgevaar”, aldus politiewoordvoerder Wouter Bruyns.

Een korte klopjacht vlak na de feiten leverde aanvankelijk niets op. Na intensief speurwerk kon de verdachte maandag uiteindelijk worden gearresteerd. Het gaat om een man van 22.