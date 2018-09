Flixbus geeft chauffeurs in Brussel-Noord alarmknop

Brussel - De chauffeurs van de Duitse busmaatschappij Flixbus die tussen middernacht en 6 uur ‘s ochtends in Brussel-Noord vertrekken of aankomen, krijgen vanaf vandaag een alarmknop. Zo kunnen ze bij gevaarlijke situaties de hulp van een securitybedrijf inschakelen.

Niet elke bus wordt standaard uitgerust met een rode knop. Enkel de chauffeurs die in Brussel-Noord passeren krijgen er zo een. Bij een onveilige situatie kunnen ze de knop induwen, waardoor ze meteen worden doorverbonden met de centrale van een securitybedrijf. Dat luistert mee naar wat er op de bus gebeurt, kan het voertuig lokaliseren en kan op afstand de politie inschakelen als de chauffeur dat vraagt. Zo moeten de bestuurders niet meer zelf de politie bellen en uitleggen waar ze zich precies bevinden.

Het Duitse busbedrijf hekelt al langer de situatie in Brussel. De chauffeurs klagen over de onveiligheid wanneer ze ‘s nachts aan het station aankomen of vertrekken. Ze getuigen over groepen criminelen die de bussen staan op te wachten om passagiers te beroven.

Flixbus nam het afgelopen jaar al een aantal initiatieven om de veiligheid van zijn personeel en passagiers te garanderen. Zo schakelde het extra haltepersoneel in en worden de passagiers die de bus naar Londen nemen extra gecontroleerd.

Ook de lokale overheden werden gecontacteerd. “Maar de politieke situatie in België is complex”, vertelt woordvoerster Rosa Donat. “Midden juli kondigde de Brusselse minister van mobiliteit Pascal Smet aan dat hij de halte voor internationale lijndiensten binnenkort wil verplaatsen naar de Koning Albert II-laan. Op 2 oktober hebben we een overleg met de minister. Op de agenda staan de situatie bij Brussel-Noord en een eventuele verplaatsing. Wij hopen dat de problemen daarmee definitief opgelost worden.”

De lokale politie doet sinds enkele maanden ook extra inspanningen om extra te patrouilleren in de buurt van de bussen.