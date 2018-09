Ex-werknemer voor de rechter voor diefstal van … salamirecept

Avelgem / Gent - Een ex-medewerker van een vleesbedrijf uit Avelgem heeft zich moeten verantwoorden voor loondiefstal. De zaakvoerder beschuldigt hem ervan dat hij het geheime recept van de salami gestolen zou hebben.

Volgens de salamiproducent Vleeswaren Ivan heeft de Gentenaar J. V de geheime samenstelling van de worsten gestolen en meegedeeld aan anderen. V. werkte als retailverantwoordelijke voor Vleeswaren Ivan. Het bedrijf verkoopt onder meer biologische salami aan warenhuisketen en V. verkocht die als zelfstandige en deelde samen met de zaakvoerder van het bedrijf in de winst. Het kwam echter tot een dispuut en V. werd ontslagen. Daarna zou de ex-werknemer meermaals ingelogd hebben op de server van het bedrijf en gegevens van de samenstelling van de worsten hebben gemaild naar zichzelf en zijn ex-vrouw.

Recept naar de concurrentie?

Het bedrijf vermoedt dat de beklaagde de intentie had om de bedrijfsgegevens aan de concurrentie te bezorgen. “Want in deze sector is er harde strijd en zijn de gegevens van concurrenten heel gegeerd.”

Het bedrijf vraagt 5.500 euro voor imagoschade, maar de beklaagde betwist de aantijgingen van zijn ex-werkgever met klem. Volgens V. moet zijn ex-vrouw achter de feiten zitten.

“Hij zat op dat moment in een vechtscheiding, waarom zou hij dan die gegevens doorsturen naar zijn ex-vrouw. Ze heeft hem zo in de problemen willen brengen en was er als de kippen bij om haar ex bij de zaakvoerder te gaan beschuldigen”, klonk het bij de verdediging.

Het parket onderzocht de klacht van het bedrijf maar kwam tot de conclusie dat er geen concrete bewijzen zijn dat de man effectief bedrijfsgegevens heeft gestolen. Daarom werd de buitenvervolgingstelling gevraagd.

Naast het bekendmaken van bedrijfsgegevens stond V. ook terecht voor de diefstal van een aanhangwagen, een snijmachine en een hogedrukreiniger. Volgens verdediging ging het niet om diefstal, maar hield V. dat werkmateriaal achter als onderpand zodat de laatste openstaande facturen zouden betaald worden. Daarvoor vraagt het bedrijf nog eens 2.700 euro schadevergoeding. Vonnis op 8 oktober.