Wie dit studentencafé binnen wil na middernacht, moet eerst voor 5 euro aan drankbonnen kopen

Antwerpen - Studenten die komend academiejaar het bekende studentencafé De Prof in willen na middernacht, zullen eerst voor 5 euro aan drankbonnetjes moeten kopen.

Het café wil zo de overlast beperken die een deel van de studenten in de buurt veroorzaakt. Vaak drinken zij zich eerst lazarus, op kot of op straat, om dan pas om 2 uur ‘s nachts op café te gaan en daar niets te drinken. En dat moet stoppen, vinden ze in De Prof.

“We gaan geen inkom vragen, want wij zijn tot nader order geen discotheek”, benadrukken de uitbaters van De Prof. “Maar we vragen wel aan iedereen die na middernacht binnen wil komen om voor 5 euro drankbonnetjes te kopen.” De maatregel zal gelden van maandag tot donderdag.