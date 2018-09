Orkaan Florence evolueert razendsnel tot categorie 4 en wordt nog krachtiger: “Mogelijk catastrofale schade”

De vroegere tropische storm Florence heeft zich maandag opgewerkt tot een orkaan van de categorie 4. Dat heeft het Nationaal Orkaancentrum van de VS (NHC) meegedeeld. Die evolutie ging volgens specialisten ongezien snel en volgens het Orkaancentrum moeten de Amerikanen zich opmaken voor “catastrofale schade.”

Drie Amerikaanse staten aan de oostkust hebben reeds de noodtoestand uitgeroepen in verband met het natuurgeweld: North Carolina, South Carolina en Virginia. De autoriteiten van South Carolina hebben maandagmorgen (plaatselijke tijd) de eerste evacuaties bevolen. In Dare County, dat naar verwachting de eerste klap zal moeten opvangen, liet de gemeenteraad al weten dat iedereen aangemoedigd wordt er te vertrekken. “Zo snel mogelijk, het maakt niet uit wat de timing was.”

Foto: National Weather Service

Florence klom in amper dertien uur tijd op van een categorie 1 op de Saffir-Simpson schaal tot een categorie 4. Enkel orkaan Humberto in 2007 deed haar dat voor. De Saffir-Simpson schaal die dient om de kracht van orkanen in te schalen loopt tot 5. Bij categorie 4 kan de wind een snelheid van 195 kilometer per uur bereiken. Bomen worden daarbij ontworteld en elektriciteitspalen uit de grond gerukt. Als dat gebeurt kan het weken, zoniet maanden duren voor de stroom in sommige gebieden terugkeert. Woensdag wordt verwacht dat de orkaan zijn toppunt zal bereiken, met winden tot 240 km/u. Daarmee zou Florence bijna een orkaan van categorie 5 worden.

Niet alleen de wind die de orkaan met zich meebrengt, jaagt de Amerikanen schrik aan. De aarde in zowel North als South Carolina is door recente regen al volledig verzadigd volgens meteoroloog Brett Rossi. “De rivieren staan al hoog en de storm zal zich traag voortbewegen als die aan land komt, wat de situatie alleen maar erger zal maken. Daarnaast zou Florence wel eens tot dertig centimeter regen kunnen meebrengen op plaatsen die dat echt niet aankunnen.”

Tientallen centimeters regen dus, bovenop rivieren die al op hun hoogste punt staan. Dat kan leiden tot overstromingen die op hun beurt ook weer “dagen- of wekenlang kunnen duren”, volgens de Nationale Weerdienst in de VS. “Alle gegevens wijzen erop dat er een extreme ramp op komst is”, aldus orkaanspecialist Bryan Norcross aan USA Today. Verwacht wordt dat Florence woensdag of donderdag de Amerikaanse oostkust zal bereiken.

De Amerikanen beginnen ondertussen al te hamsteren in afwachting van de orkaan. Foto: AP

Water en benzine worden al gretig ingeslagen. Foto: AP