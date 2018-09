De martelgang van Kris Peeters: van degradatie bij eigen CD&V tot geniepige pesterijen van N-VA

Hij had eigenlijk op de stoel van Charles Michel (MR) moeten zitten, het hoogste politieke ambt van het land. In de plaats daarvan staat Kris Peeters (CD&V) kniehoog in het moeras van de Antwerpse politiek. En wat erger is, bij elke nieuwe poging om zich eruit te trekken, zakt hij weer verder weg. Nu opnieuw, met een CD&V-kandidaat die is opgepakt met drie kilo heroïne in zijn koffer. Van een degradatie binnen zijn partij tot de pesterijen van N-VA: de martelgang van Kris Peeters.