Martinez waarschuwt voor IJsland en doet strijdplan Rode Duivels uit de doeken

De Rode Duivels staan voor hun vuurdoop in de UEFA Nations League met een verraderlijke verplaatsing naar IJsland op dinsdag. Bondscoach Roberto Martinez waarschuwde voor onderschatting nadat de Vikingen met 6-0 onderuitgingen in Zwitserland en zei meteen ook welke aanpak hij morgen verwacht van onze jongens.

Dinsdag beginnen de Rode Duivels hun UEFA Nations League-campagne in de hoogste divisie van Europa. In en tegen IJsland, de revelatie van Euro 2016 én ook een verrassende aanwezige op het WK 2018. Al kregen de IJslanders enkele dagen geleden nog een zware 6-0 om de oren in Zwitserland, die andere tegenstander van de Rode Duivels. Bondscoach Roberto Martinez waarschuwde echter om de tegenstander van dinsdag nu niet ineens te gaan onderschatten.

“Turkije, Oekraïne en zelfs Kroatië verloor hier. IJsland was zelfs beter. Dat zegt iets”, zei hij. “De 6-0 van IJsland in Zwitserland heeft zijn context. Ik denk niet dat je er gevolgen moet uit trekken. Ik verwacht een reactie op dat resultaat. IJsland thuis is heel ander team, vol vertrouwen in wat ze doen, defensief een van de beste ploegen in Europa. En op de counter en stilstaande fases zijn ze heel gevaarlijk. IJsland is als een gewond dier. Dat is altijd gevaarlijk. Ik had liever gehad dat ze gewonnen hadden.”

De Spanjaard deed meteen ook het strijdplan van de Rode Duivels uit de doeken. Hij wil de tegenstander meteen naar de keel grijpen in eigen huis. “We moeten sterk beginnen, met tempo. En defensief moeten we sterk staan. Met een actie, in een seconden kunnen ze ons pijn doen. Concentratie in het verdedigen van de zestien wordt cruciaal.”

Wie speelt er op links?

Martinez kan tegen IJsland weer rekenen op Nacer Chadli, die vorige week nog last had. Enkel Kevin De Bruyne en Adnan Januzaj zijn er niet bij door knieblessures. De basiself van de Rode Duivels zal allicht veel weg hebben van die waarmee in Rusland zo’n succes geoogst werd.

Al is er ook nog één groot vraagteken: de linkerflank, waar een op het WK teleurstellende Yannick Carrasco wel eens geslachtofferd zou kunnen worden. Nacer Chadli is kandidaat om die rol over te nemen, maar ook Thorgan Hazard maakt kans om de de Duivelse linkerflank te bemannen. Martinez strooide die laatste bovendien nog wat lof toe op de persconferentie voor de wedstrijd. “Thorgan Hazard kan op verschillende posities spelen”, aldus de Spanjaard. “Hij kent zijn rol, hij weet wat hij moet doen. Hij is heel betrouwbaar en heeft de fysiek om die veeleisende rol te spelen op de flank. Hij is klaar om zijn bijdrage te leveren aan de nationale ploeg.”

