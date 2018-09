Kris Peeters: “De woorden van Bart De Wever zijn profetisch gebleken”

Antwerpen - “Ik ken raadsleden voor wie ik mijn hand niet in het vuur kan steken.” Dat zei burgemeester Bart De Wever (N-VA) vorige week toen hij het probleem van de cocaïnesmokkel in Antwerpen aankaartte. Enkele dagen later werd Rediart Cankja, kandidaat voor CD&V bij de komende gemeenteraadsverkiezingen, opgepakt met drie kilo heroïne in zijn bezit. “De woorden van De Wever zijn profetisch gebleken”, reageert Kris Peeters, lijsttrekker voor CD&V Antwerpen in oktober.

LEES OOK. Kandidaat CD&V opgepakt met drie kilo heroïne

“Zijn woorden zijn profetisch gebleken”, aldus Peeters. “Maar geen enkele partij is hier immuun voor. Wat telt, is hoe je ermee omgaat. Het is belangrijk dat je consequent handelt, en dat hebben we gedaan. Ik roep de politie op om hun informatie te delen die ze over kandidaten zouden hebben. Dan kunnen wij ook op een gepaste manier reageren.”

“Je moet de zaken ook niet meer dramatiseren dan nodig”, vervolgt Peeters. “Cankja stond op de 46ste plaats. Anderen hebben mensen van Schild & Vrienden op hun lijst staan en die kunnen gewoon blijven staan. Kijk maar naar de N-VA in Lubbeek (waar Theo Francken lijsttrekker is, nvdr.). Ook daar zouden ze beter wat meer consequent zijn.”

Binnen CD&V-kringen kijken ze met veel wantrouwen naar de chronologie en wordt gefluisterd dat De Wever misschien meer wist dan hij zei. Zo ver wil Peeters niet gaan. “Maar we moeten misschien wel eens nagaan waarom ik zoiets moet vernemen via de pers en niet via de politie.”

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) wuift alle verdachtmakingen weg. “Alsof de Franse politie, die het onderzoek doet, zegt we zullen het eerst aan N-VA laten weten.”

LEES OOK. De martelgang van Kris Peeters: van degradatie bij eigen CD&V tot geniepige pesterijen van N-VA (+)