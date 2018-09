Hoe het leven van deze tieners helemaal verandert dankzij de beslissing van één politicus

Acht keer luidde het verdict: Lili (12) en Howick (13) moéten naar Armenië uitgezet worden, ook al wonen ze bijna hun hele leven in Nederland. Maar de voorbije weken steeg de druk op de staatssecretaris zo erg dat hij met zijn vrouw moest onderduiken en uiteindelijk toch besliste dat de broer en zus mochten blijven. Tot grote opluchting van de tieners: “Eindelijk kunnen we weer normaal naar school.”

“We hebben gehoord dat ze ons naar een weeshuis willen sturen in Armenië. We zijn doodsbang, want we weten niet waar we terechtkomen. Alstublieft, breng ons niet naar een weeshuis.” De brief van Lili ...