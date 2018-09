De grootste pechvogels van ons land: deze Belgen haalden het nieuwe Guinness World Records nét niet

Het nieuwe Guinness World Records-boek ligt in de winkel. Daarin staan zeven Belgen. Maar het hadden er meer kunnen zijn, ware het niet dat hun dossier de stempel ‘afgekeurd’ kreeg, of zelfs nooit tot in het kantoor van de makers van het wereldberoemde boek raakte. Terwijl deze landgenoten nochtans het bestaande record compleet verpulverden. Maar het weer, een Windows-update, een snelle concurrent of de centen verknalden hun kans op eeuwige roem.