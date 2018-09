Ook Vlaanderen heeft een echte ‘ganzenvader’: “Eten, slapen, tv-kijken… Alles deden we samen”

Zottegem - “Eten, slapen, tv-kijken: alles deden we samen. En toen ben ik met hen gaan vliegen.” Toon Hylebos uit Zottegem herkende zich­zelf in het verhaal in onze weekendbijlage NU, van een Duitse ornitholoog die ganzen africhtte. Ook Hylebos is de trotse ‘papa’ van ganzen, die hem met de paramotor volgen.

LEES OOK. Vader de gans: het ongelooflijke verhaal van de man die een jaar lang zeven vogels onder zijn vleugels nam (+)

Drie eieren in de living, daarmee begon het avontuur van Toon Hylebos uit Zottegem. Intussen vliegen de opgegroeide ganzen langs zijn paramotor. “Ik ben op het idee gekomen toen ik Dieter Coppens in het VRT-programma Copy Beest hetzelfde zag proberen. Toen de Fransman Christian Moullec zijn kunsten kwam tonen was ik helemaal verkocht”, legt hij uit. “Net zoals in het programma beschouwen de ganzen mij als een moeder­figuur omdat ze mij als eerste zagen toen ze uit het ei kwamen.”

Stap voor stap leidde Hylebos de kuikens, Mistral, Aoi en Nucli, op. Sinds de geboorte weken ze niet van zijn zijde. “Eten, slapen, tv-kijken, we deden alles samen. Overal waar ik ging, gingen ze mee.” Na enkele weken gingen ze mee naar de winkel en zelfs naar het werk. Hylebos begeleidt honden bij de federale politie. Met het africhten van dieren heeft hij ervaring, maar honden en ganzen? Dat is moeilijk te vergelijken.

“Stap voor stap leerde ik hen de paramotor kennen en vooral het geluid dat ermee gepaard gaat. Eerst begon ik sneller te lopen waardoor ze meer moeite hadden om mij te volgen en toen dat lukte begon ik tijdens het lopen mijn motor te dragen en daarna ook mijn zeil. Ik liep bergaf op een weide om de start te simuleren en maakte vluchtjes van enkele meters. De eerste keer dat ze mee van de grond gingen was echt magisch. Vanaf dan bouwde ik op, van 30 seconden tot enkele minuten.”

Nu maakt Hylebos vluchten met zijn ganzen. Een video waarop de ganzen naast hem vliegen werd in twee dagen tijd 15.000 keer bekeken. “Ik ben de eerste in België die hierin geslaagd is”, lacht hij. “En het heeft bloed, zweet en tranen gekost.”

Wellicht zoeken de ganzen na verloop van tijd andere oorden op. “Ik weet niet hoelang ze mij blijven volgen. Ik ga er nu vooral van genieten.”

Foto: if

Foto: if