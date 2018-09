Kim Jong-un stuurt “warme” brief naar Donald Trump: VS en Noord-Korea bereiden een tweede top voor

Het Witte Huis en de regering van Noord-Korea bereiden een tweede topontmoeting voor tussen president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Dat heeft woordvoerster Sarah Sanders van het Witte Huis maandag bekendgemaakt.

Eerder heeft Trump een “zeer warme” en “zeer positieve” brief van Kim ontvangen waarin die om een tweede top verzocht, aldus Sanders. “Wij staan er open voor en wij zijn reeds begonnen met coördineren”.

Beide leiders hebben elkaar op 12 juni in Singapore voor het eerst ontmoet. De toen in wezen overeengekomen denuclearisering van Noord-Korea is volgens deskundigen echter nog niet aangevat.

Wel had Trump pas nog lof voor het bewind in Noord-Korea omdat er bij een militaire parade in Pyongyang geen intercontinentale raketten zijn getoond.