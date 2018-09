Dienstenbedrijf gaat via robot-bloempotten communiceren met bejaarde klanten

Een bloempot die een babbeltje slaat over het weer, die zegt dat het tijd is om een pilletje te nemen of die de familie van de bejaarde contacteert als er onheil dreigt. Het is geen sciencefiction. Trixxo, marktleider onder de dienstenchequebedrijven, gaat vijfduizend Billy- Billy’s verdelen onder zijn oudere klanten.

“Tijd om mij wat water te geven. Zou je ondertussen zelf ook eens geen glaasje drinken? Over een halfuur komt de poetsvrouw, trouwens.”

Zo zal het ongeveer klinken als zorgrobot Billy-Billy een praatje maakt met een van de klanten van Trixxo, de marktleider in dienstenchequebedrijven in België. Het bedrijf heeft vijfduizend van die robots besteld bij het Oostendse bedrijf Zora Bots en gaat ze verdelen bij haar oudere klanten.

“We zien nu veel bejaarden die volledig vereenzaamd zijn en bij wijze van spreken tegen een muur praten”, zegt Luc Jeurissen, eigenaar van Trixxo. “Dan is zo’n bloempot beter, handiger en nuttiger. Hoe raar hij er misschien ook uitziet.”

Foto: Billy Billy

De knalgroene pratende bloempot heeft zelf zorg nodig – het plantje moet worden verzorgd. Maar hij kan ook het weerbericht voorlezen, de hoofdpunten in het nieuws opsommen, familieleden bellen en sms’jes voorlezen. En hij meet de temperatuur, de vochtigheid en het licht op de plek waar hij staat. “Als het licht elke ochtend om klokslag acht uur aangaat, dan kan het op een probleem wijzen als de robot detecteert dat het om 10 uur nog altijd donker is in de kamer. Kinderen en familie zullen dat kunnen opvolgen”, zegt Fabrice Goffin van Zora Bots.

Trixxo experimenteert nu al met honderd van die zorgrobots, de komende drie jaar gaat dat naar vijfduizend. “We willen ze op talloze manieren inzetten”, zegt Jeurissen. “We bieden bijvoorbeeld ook klusjesdiensten aan. Onze klanten zullen dan aan de bloempot kunnen laten weten dat hun haag moet worden gesnoeid.”

Ze doen dat dus door er tegen te praten. “Bellen met een smartphone is voor veel oude mensen een hele opgave”, zegt Fabrice Goffin van Zora Bots. “Dit is een veel eenvoudiger manier van communiceren.”

De Billy-Billy wordt gebouwd en ontwikkeld in Oostende. “Er is interesse uit heel de wereld, want onze robot spreekt nu al acht talen, maar dat zullen er meer dan vijftig worden. Dit is onze eerste grote bestelling”, zegt Goffin.

Een robot die voor een oude medemens zorgt: is dat niet heel erg onmenselijke zorg? “De robot vervangt geen zorgpersoneel”, zegt Jeurissen. “Hij vult aan: het is een doorbreker van sleur, een bewaker tegen angst, en een toestel dat alarmeert als er problemen zijn.”

De klanten van Trixxo zullen de robot kunnen huren. Wie er zelf eentje wil kopen: de Billy-Billy kost 269 euro.