Spektakel in Nations League: ex-spelers van Anderlecht scoren liefst vier keer, Italië blijft achter met één op zes

De UEFA Nations League heeft op maandagavond voor aardig wat spektakel gezorgd. Italië blijft achter met een één op zes nadat het de topper van een Portugal zonder Cristiano Ronaldo verloor, maar vooral de sensationele ommekeer van Turkije op het veld van Zweden zal nog over de tongen gaan. Er was ook een hoofdrol weggelegd voor ex-spelers van Anderlecht, zo leek het wel. Aleksandar Mitrovic, Nicolae Stanciu en Isaac Thelin waren samen goed voor vier goals.

Divisie A: Italië blijft achter met één op zes

Portugal boekte een verdiende overwinning tegen Italië. André Silva maakte kort na de rust het enige doelpunt van de wedstrijd nadat Bruma de bal afsnoepte van Mattia Caldara. In de eerste helft had de thuisploeg ook al een bal van de lijn zien gehaald worden door de Squadra.

Ondanks liefst negen wissels - alleen doelman Gianluigi Donnarumma en middenvelder Jorginho mochten blijven staan - konden de Italianen amper iets klaarmaken tegen een Portugal zonder sterspeler Cristiano Ronaldo. De aanvaller van Juventus kreeg rust en werd niet opgeroepen voor deze nieuwe competitie. Italië blijft achter met een één op zes, Portugal wordt de leider in een groep waar ook Polen één punt telt.

Divisie B: Thelin klopt Bolat in match met sensationeel slot

Isaac Kiese Thelin, die deze zomer door Anderlecht verhuurd werd aan het Duitse Bayer Leverkusen, opende de score voor Zweden tegen Turkije. Bij de Turken stond Antwerp-doelman Sinan Bolat tussen de palen en die had eerst nog een straffe redding in huis op de kopbal van Thelin, maar tegen zijn rebound was hij kansloos. Viktor Claesson verdubbelde vlak na rust de Zweedse voorsprong.

De Turken leken aanvankelijk niet verder te komen dan de aansluitingstreffer van Hakan Çalhanoglu, maar in minuut 88 scoorde Galatasaray-middenvelder Emre Akbaba nog de onverhoopte gelijkmaker voor de Turken en in blessuretijd maakte dezelfde man het Turks delirium compleet: 2-3.

Divisie C: alleen oude bekenden scoren in Servië-Roemenië

In groep 1 is Schotland bekomen van de 0-4-rammeling die het kreeg van onze Rode Duivels. In het eigen Hampden Park klopte het Albanië met 2-0. Berat Djimsiti en Steven Naismith zorgden voor de goals. Bij Albanië begon Anderlecht-aanwinst Enis Gavazaj in de basis.

De partij tussen Servië en Roemenië in groep 4 leek soms wel een flashback naar nog niet zo lang vervlogen tijden uit de Jupiler Pro League. Ex-Anderlecht-spits Aleksandar Mitrovic bracht de Serviërs tot twee keer toe op voorsprong, maar twee andere oude bekenden wisten die voorsprong telkens uit. Nicolae Stanciu, ook al ex-Anderlecht, zorgde eerst vanop de stip voor de 1-1, George Tucudean (ex-Standard) scoorde uiteindelijk nog de 2-2.

In dezelfde groep versloeg Montenegro Litouwen met 2-0. Stefan Savic en Marko Jankovic zorgden voor de doelpunten. Servië en Montenegro staan nu samen op kop met allebei vier op zes.

Divisie D: eerste officiële zege ooit voor Kosovo

Andorra en Kazachstan speelden 1-1 gelijk in groep 1 van de laagste divisie in de Nations League. Yuri Logvinenko zette de bezoekers uit Kazachstan op voorsprong, maar vlak voor tijd sleepte thuisspeler Jordi Alaez nog een gelijkspel uit de brand voor Andorra.

Kosovo heeft in de thuismatch tegen de Faeröer-eilanden onder het oog van de Belgische scheidsrechter Bart Vertenten zijn eerste officiële zege ooit gepakt. Arber Zeneli en Atdhe Nuhiu zorgden voor de doelpunten. Doordat Malta en Azerbeidzjan elkaar in evenwicht hielden door goals van Andrei Agius (Malta) en Tamkin Khalilzade (Azerbeidzjan), is Kosovo meteen ook de nieuwe koploper in groep 3.

Alle uitslagen:

Portugal-Italië 1-0

Zweden-Turkije 2-3

Schotland-Albanië 2-0

Servië-Roemenië 2-2

Montenegro-Litouwen 2-0

Andorra-Kazachstan 1-1

Kosovo-Faroër 2-0

Malta-Azerbeidzjan 1-1