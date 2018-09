Hoe moet het nu verder met Belfius en de Arco-coöperanten?

Uitgesteld voor onbepaalde tijd. Dat is het verdict voor de beursgang van Belfius, die nochtans werd beklonken in het jongste Zomerakkoord. De marktomstandigheden én de Belfius-top gooien nu roet in het eten. Het geduld van de Arco-coöperanten wordt weer op de proef gesteld. Tot afgrijzen van CD&V.