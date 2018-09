Hoezo, de Jupiler Pro League is niet sexy? Belgische competitie telt onverwacht hoog aantal internationals

Hoezo, de Jupiler Pro League is geen sexy competitie? Maar liefst 112 van de 454 voetballers in onze eerste klasse zijn momenteel international. Dat is 1 op 4, alstublieft. België zendt zijn zonen uit naar 47 verschillende landen: naar voetbaldwergjes als Haïti en de Comoren, maar ook naar de Rode Duivels en vicewereldkampioen Kroatië. We hebben dus op zijn minst een competitie met héél veel internationale ervaring.

We zijn (nog?) niet de vijver waarin traditionele voetbalgrootheden als Frankrijk, Spanje of Argentinië vissen, maar de Jupiler Pro League levert deze week wel vier A-spelers aan de Rode Duivels, vijf aan Kroatië, drie aan Japan, drie aan Kameroen, twee aan Iran… Allemaal landen die in juni nog op het WK in Rusland waren.

In de Voetbalgids van Het Nieuwsblad die zaterdag bij de krant zat, stonden 454 profspelers geregistreerd bij onze zestien eersteklassers. Daarvan is dus maar liefst 24,6 procent international. Oké, niet altijd bij de grootste voetbalnaties – Nazon van STVV komt uit voor Haïti, Bizimana van Waasland-Beveren voor Rwanda... – maar elke club heeft minstens twee internationals die zich kunnen meten met de beste voetballers ter wereld. Zelfs het puntenloze Moeskroen zag vier man uitzwermen, terwijl Kortrijk de rij sluit met twee internationals.

Het aantal is onverwacht hoog. Ook al zijn er geen exacte cijfers uit het verleden om mee te vergelijken: de ­Jupiler Pro League lijkt overal ter wereld aan aanzien te winnen. Wie hier komt voetballen, moet over goeie papieren beschikken.

RC Genk is overigens de hofleverancier met 17 (!) jongens met interlandverplichtingen. Op training in Limburg schieten er momenteel maar negen spelers meer over en dus kan er niet aan de automatismen gewerkt worden. Bij de 17 Genkse internationals zitten overigens acht jeugdinternationals. Logisch, want die reputatie krijgt ons land ook meer en meer: wij leiden goeie voetballers op en talenten krijgen kansen. Van de huidige 112 internationals uit België zijn er 38 jeugdinternationals (33 procent). De ­gemiddelde leeftijd van Genk, Anderlecht, Club Brugge of Standard wordt steeds jonger.

Ook dertien in 1B

Het nadeel is dat de A-kernen van onze eersteklassers pas donderdag of vrijdag weer volledig zullen zijn. Club Brugge moet vrijdag al aan de bak tegen Lokeren en de topper van dit weekend – Genk-Anderlecht – zal een beetje een chaotische aanloop kennen met respectievelijk 17 en 10 internationals die amper trainden. Het is de prijs die we betalen.

De trend zet zich overigens ook door in 1B, want daar leveren de acht clubs ook nog eens dertien internationals.