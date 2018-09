Politie op zoek naar aanrander van meisje (18) met lichte mentale beperking

Herentals / Vorselaar - De recherche van de lokale politie Neteland is op zoek naar een oudere man die verdacht wordt van aanranding. Het slachtoffer is een meisje van 18 uit Herentals met een lichte mentale beperking. Die fietste zondagavond rond 19 uur langs Vogelzang in de buurt van het militair domein op de grens van Herentals en Vorselaar.

Plots werd ze in gebrekkig Nederlands aangesproken door een man die haar uitnodigde om naast hem plaats te nemen op een bank, wat het meisje aanvankelijk ook deed. Er werd snoep en chocolade beloofd en wat later begon de man zijn slachtoffer te betasten. Het meisje slaagde erin zich los te rukken en weg te rijden op haar fiets. Wat dichterbij het centrum van Herentals vertelde ze haar verhaal aan mensen op straat die de politie hebben gebeld. Het meisje was ook gisteren nog zwaar onder de indruk van de feiten en bezocht een dokter.

Oudere man

Van de verdachte ontbreekt ondertussen elk spoor. De dader is een oudere man met een getaande huidskleur, kort grijs haar en een stoppelbaard. Hij reed op herenfiets met witte fietstassen. Voorlopig lijkt het te gaan om een eenmalig feit maar waakzaamheid is geboden. Het meisje dat werd lastig gevallen oogt jonger dan 18. Het beloven van snoep en chocolade wijst in de richting van een kinderlokker. Wie de speurders kan helpen bij het identificeren van de verdachte mag bellen met de lokale politie Neteland op 014/244.200.