COMMENTAAR. “De Nations League winnen is voor deze Rode Duivels niet onmogelijk”

De Nations League is nauwelijks opgestart, maar de nieuwe competitie kan al op ons enthousiasme rekenen. We haalden de nadelen vorige week al een keer aan. De overbelasting van de spelers op mentaal en fysiek vlak door nog meer intensieve wedstrijden zal vooral door de clubs worden gehekeld. Met reden, want zij betalen die spelers. Maar voor de gewone voetbalfan is deze competitie wel heel leuk.