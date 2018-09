Zo spelen de Rode Duivels vanavond tegen IJsland: maar één echt vraagteken

Bondscoach Roberto Martinez wilde gisteren zoals gebruikelijk niets over zijn ploeg prijsgeven. Veel discussie bestaat er in principe echter niet. Youri Tielemans komt op het middenveld als vervanger van de geblesseerde Kevin De Bruyne naast Axel Witsel terecht.

De enige positie die nog voor twijfel zorgt, is die van linkermiddenvelder. Nacer Chadli is daar de eerste keuze voor de bondscoach, maar hij speelde dit seizoen nog geen enkele wedstrijd. De kersverse Monaco-speler bleef ook vrijdag in Schotland aan de kant. De voorbije dagen trainde hij wel voluit mee, maar zonder speelminuten meteen aan een interland met inzet beginnen, lijkt onwaarschijnlijk. Yannick Carrasco en Thorgan Hazard komen het meest in aanmerking voor die positie op links. De broer van Eden speelde vrijdag tegen Schotland in de eerste helft op die positie. Carrasco, die op het WK zijn plaats verloor en tegen Schotland de tweede helft op die positie speelde, maakt ook een behoorlijke kans.