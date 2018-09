Anderlecht-fans hopen op terugkeer transfervrije Boussoufa… maar kans dat Coucke toehapt, lijkt klein

De transfermarkt in België is gesloten, maar clubs kunnen nog altijd vrije spelers binnenhalen. Een van hen is tweevoudig Gouden Schoen Mbark Boussoufa (34). Op sociale media suggereren een aantal Anderlecht-supporters om, na het missen van Lazar Markovic, de voormalige vedette terug te halen als extra creatieve injectie. De kans dat Marc Coucke toehapt, is klein.

Mbark Boussoufa schitterde tussen 2006 en 2011 bij Anderlecht. Drie jaar geleden was een terugkeer dichtbij. Maanden intensief onderhandelen leverden echter geen resultaat, maar wel wonden op. “Als alleen het geld telde voor Boussoufa, dan had hij blijkbaar toch niet zo veel zin om naar Anderlecht te komen”, zei toenmalig voorzitter Roger Vanden Stock. Boussoufa, die onder contract lag bij Lokomotiv Moskou, reageerde via sociale media met: “Leugens, leugens, leugens. 24/24.”

Enkele maanden later, in januari 2016, zou die andere ex-club van de Marokkaanse balkunstenaar, AA Gent, verrassen met zijn komst. Grote liefde met toenmalig Gent-trainer trainer Hein Vanhaezebrouck werd het nooit. Hij vond dat de aanwezigheid van zo’n grote naam de harmonie in de Gentse kleedkamer verstoorde.

Anderlecht heeft een nieuw bestuur, maar Hein Vanhaezebrouck is er wel coach. De supporters kunnen vragen wat ze willen, een nieuwe “samenwerking” tussen Boussoufa en Vanhaezebrouck is zo goed als uitgesloten. Van weerskanten overigens.

Misschien ziet een andere Belgische club wel wat in een stunt met het ­terughalen van Boussoufa. Want de ­Marokkaanse international zit momenteel zonder club en kan dus transfervrij binnengehaald worden. Vorige maand werd hij 34, maar op het voorbije WK speelde Boussoufa alle drie de groepswedstrijden met Marokko, waarin hij toonde nog steeds zijn mannetje te kunnen staan op een voetbalveld. Omdat zijn contract bij Al-Jazira deze zomer afliep, was Boussoufa vrij om te onderhandelen met clubs. Er waren voor het WK contacten in Europa en Boussoufa achtte de kans groot dat hij dit seizoen terug op het Oude Continent zou voetballen, maar tot een akkoord kwam het niet. Eind vorige maand leek hij dan toch maar te zullen bijtekenen bij Al-Jazira, maar de club haalde finaal een andere Nederlandse Marokkaan binnen: Nacer Barazite.

“Exceptionele voetballer”

Hoewel Boussoufa sinds het WK zonder club zit, riep Marokkaans bondscoach Hervé Renard de voormalige aanvoerder op voor de interland tegen Malawi van vrijdag. Hij kwam echter niet in actie. “Boussoufa is een exceptionele voetballer die zeer belangrijk is voor de groep”, zei Renard. “Ik heb hem vooraf laten weten dat hij niet zou starten. Hij is niet meer van de jongste en mogelijk houdt hij over een jaar op met voetballen. Maar het is een exceptionele speler boordevol enthousiasme die de jongeren heel wat kan bijbrengen.”

Boussoufa kan in zijn zoektocht naar een nieuwe werkgever Hervé Renard bij zijn referenties plaatsen.