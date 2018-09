KV Mechelen-assistent Vanderbiest dient klacht in bij burgerrechtbank na vuistslag

De knokpartij in 1B tussen Abder Ramdane en Fred Vanderbiest, de assistenten van Union en KV Mechelen, kent zware gevolgen. Vanderbiest hield aan een vuistslag niet alleen zeven hechtingen over, hij is ook drie dagen arbeidsongeschikt en dient een klacht in bij de burgerrechtbank voor slagen en verwondingen. ­Ramdane overweegt een klacht wegens racisme.

Wat is er gebeurd tussen ­Abder Ramdane en Fred Vanderbiest? Het zal niet alleen het bondsparket zijn dat erover oordeelt, maar ook de burgerrechtbank. Vanderbiest nam een advocaat onder de arm om hem te verdedigen.

Veel zal afhangen van het scheidsrechtersrapport, want de vierde ref stond er dicht bij. Union ­beweert dat Vanderbiest ­Ramdane racistisch beledigde in de spelerstunnel en dat die daarop gereageerd heeft met een vuistslag. Volgens bepaalde bronnen maakt het rapport wel gewag van een scheldpartij – het verwijt fils de pute of hoerenzoon lokte een reactie uit – maar de scheldwoorden zouden niet racistisch getint geweest zijn. De getuige die beweert van wel, is een lid van Union en dus geen neutrale partij.

Wat wel bewezen kan worden, is dat de vuistslag is uitgedeeld. Fred Vanderbiest trok na de hechtingen nog naar de dokter met zware migraine en werd minstens drie dagen ­arbeidsongeschikt verklaard. Ten laatste donderdag moet hij weer op controle.

De (eventuele) burgerrechtzaak voor slagen en verwondingen enerzijds en racisme anderzijds kan nog even op zich laten wachten.

Het bondsparket van de voetbalbond wilde vandaag wel al uitspraken doen, maar dat zal moeilijk worden in het geval van Vanderbiest. De Mechelse T2 kan om medische redenen niet aanwezig zijn in het bondsgebouw en zijn verdediging gaat minstens een week uitstel vragen. De spelers die betrokken waren bij het opstootje kunnen wel veroordeeld worden. De Pro League veroordeelde de feiten ook al hard en legde beide clubs al een boete van 5.000 euro op. Het bedrag zal doorgestort worden naar sociale projecten.

Malinwa zelf blijft Vanderbiest ondertussen volop steunen. “Er is wat over en weer geroepen, maar niets racistisch”, aldus hoofdaandeelhouder Olivier Somers. “Daar geloven we Fred in. Als er iemand binnen onze club begaan is met onze Afrikaanse spelers, dan is hij het wel.”