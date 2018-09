Vrees voor meer dan honderd doden na schipbreuk op Middellandse Zee

Bij een nieuw ongeluk op de Middellandse Zee zijn mogelijk meer dan honderd personen om het leven gekomen die vanuit Libië met rubberbootjes de oversteek waagden naar Europa. Dat zegt Artsen zonder Grenzen maandagavond, op basis van de getuigenissen van overlevenden die naar Libië zijn overgebracht.

Het ongeluk zou al begin september gebeurd zijn. De 276 overlevenden werden op 2 september door de Libische kustwacht gered en teruggebracht naar het land in burgeroorlog. Ze zouden vertrokken zijn op 1 september in Libië in twee bootjes, zegt Artsen zonder Grenzen. Een van de bootjes liep motorpech op. Het andere, met 165 volwassenen en 20 kinderen aan boord, raakte lek. Slechts enkele opvarenden hadden reddingsvesten.

Het is niet voor het eerst dat hulporganisaties kritiek hebben op het terugbrengen van personen naar Libië, in het bijzonder sinds het conflict daar weer oplaait. Sinds de val van de Libische dictator Moammar Kadhafi in 2011 strijden rivaliserende groepen er voor de macht. De invloed van de internationaal erkende regering reikt weinig verder dan Tripoli. Libië is het belangrijkste transitland voor personen die vanuit Afrika naar Europa willen migreren.

De oversteek van de Middellandse Zee is inmiddels aanzienlijk gevaarlijker geworden volgens de Internationale Migratieorganisatie. Dit jaar zijn al 1.560 personen om het leven gekomen of vermist geraakt op de zeeroute tussen Libië en Italië.