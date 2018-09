“Verenigd Koninkrijk slaagt er niet in duizenden kinderen te beschermen voor moderne slavernij”

Groot-Brittannië faalt om duizenden kinderen te beschermen tegen mensenhandel en slavernij. Dat zeggen activisten, die de regering verwijten dat ze geen duidelijke strategie heeft om te verhinderen dat meisjes seksueel misbruikt worden en dat jongeren door bendes gebruikt worden om drugs te smokkelen.

Volgens de Anti-Trafficking Monitoring Group (ATMG), een verzameling liefdadigheidsorganisaties, is de aanpak van de regering tegen kinderhandel ontoereikend, terwijl net een recordaantal aan kindslaven worden ontdekt.

Foto: BELGAIMAGE

Vorig jaar werden 2.118 kinderen van wie vermoed werd dat ze het slachtoffer werden van mensenhandel – vooral seksueel misbruik, huishoudelijke slavernij of gedwongen arbeid – overgedragen aan de overheid. Dat is een stijging met 66 procent in vergelijking met 2016 en het hoogst geregistreerde aantal.

Ongeveer een derde van de kinderen waren Brits en vooral gebruikt voor drugssmokkel, honderden anderen werden uit landen als Vietnam, Soedan, Eritrea, Afghanistan en Irak gehaald, volgens cijfers van de overheid.

Alarmsignalen herkennen

“Geen duidelijk plan hebben om kinderhandel te voorkomen in het Verenigd Koninkrijk zou het schaamrood op de wangen van de regering moeten brengen”, zei hoofd van Anti-Slavery International Jasmine O’Connor. Volgens haar zou het probleem niet zomaar opgelost zijn door de mensenhandelaars aan te pakken. “We moeten steunnetwerken creëren die kinderen en hun families weerbaar kunnen maken, die de alarmsignalen snel kunnen herkennen, en die gespecialiseerde ondersteuning kunnen bieden aan kinderen die al het slachtoffer zijn geworden.”

Groot-Brittannië kondigde vorige een plan van 2 miljoen pond (2,25 miljoen euro) aan om de autoriteiten te helpen kwetsbare kinderen te beschermen tegen mensenhandelaars en bendes die hen verkrachten en dwingen om drugs te smokkelen. Maar de overheid focust vooral op het helpen van kinderen die al misbruikt zijn, in plaats van op preventie, terwijl dokters, leerkrachten en sociaal assisten de training missen om kwetsbare kinderen op te merken, volgens ATMG.

Bovendien hebben jonge slachtoffers geen garantie op gespecialiseerde hulp en velen worden aan de lokale autoriteiten overgelaten, waar ze opnieuw gevaar kunnen lopen, volgens de organisatie ECPAT UK. “In de kinderzorg raken ze te vaak vermist of komen ze weer in de mensenhandel terecht. Dit betekent een compleet falen in het voorkomen van verder kwaad voor de meest kwetsbare slachtoffers.”

Volgens de mensenrechtenorganisatie Walk Free Foundation telt Groot-Brittannië minstens 136.000 hedendaagse slaven, tien keer meer dan een schatting door de overheid in 2013.