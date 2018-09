Procedurefout legt bom onder zaak tegen ex-politiebaas Audenaert

Al ruim zeven jaar voert het gerecht een onderzoek naar de bekende ex-politiebaas Glenn Audenaert, maar er is nu een procedurefout ontdekt die een bom legt onder de corruptiezaak. Het zijn niet de advocaten van de verdachten, maar het is het Gentse parket-generaal zelf dat de procedurefout heeft ontdekt, schrijft De Tijd dinsdag.

Er is nu pas vastgesteld dat de onderzoeksrechter in de zaak in zijn vorige functie als openbaar aanklager ook al was opgetreden in de zaak-Audenaert. Dat kan jarenlang onderzoek tenietdoen.

Het parket-generaal wil de kwestie al begin november voorleggen aan de kamer van inbeschuldigingstelling om zo snel mogelijk te weten hoe het nog verder kan.