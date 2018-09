Hoogspanning in Zuid-Korea voor oefeninterland na spleetoog-gebaar

De oefeninterland tussen Zuid-Korea en Chili van vandaag staat plots onder hoogspanning. Oorzaak is een foto van de Chileense international Diego Valdes waar in Zuid-Korea heel wat aanstoot aan wordt genomen.

Diego Valdes maakte in het bijzijn van een Zuid-Koreaanse fan een spleetoog-gebaar, iets waar ze in Azië niet mee kunnen lachen. Er ontstond zoveel commotie over het racistische gebaar, dat Valdes nu openlijk zijn verontschuldigingen heeft aangeboden.

“Naar aanleiding van de foto die circuleert op sociale media wil ik zeggen dat het nooit mijn intentie was om iemand te beledigen. Ik bied daarom mijn verontschuldigingen aan bij iedereen die zich beledigd voelt.”

Ook op de persconferentie van de Chileense bondscoach Reinaldo Rueda werden haast enkel vragen gesteld over het incident, maar die weigerde daarop in te gaan. “Ik praat enkel over voetbal”, klonk het ontwijkend.

Kortom, wat een vriendschappelijke interland moest worden in het Suwon World Cup Stadium in Seoel, is plots een geladen duel geworden.