Vrienden verven woning van pasgetrouwd koppel helemaal roze

Dit hadden ze niet zien aankomen. Toen een Nederlands koppel weer naar huis keerde na hun huwelijksdag, stonden ze voor een flinke verrassing. De voorgevel van hun woning was door familie en vrienden overspoten in een nieuwe kleur. En niet zomaar één.

Het paar stapte zaterdag in het huwelijksbootje, zo meldt AD. Hun woning in Velddriel, in de provincie Gelderland, valt voortaan goed op in de straat: familie en vrienden verfden de gevel knalroze. Bovendien maakten ze de oprit van hun woning onbruikbaar, want die werd volgegooid met een berg zand. Met kleine schepjes en emmertjes wordt het nog een hele klus om die leeg te scheppen.