Jonge Duivels verdedigen leidersplaats in Hongarije

De Belgische nationale beloftenploeg gaat dinsdagavond (18u) op de negende en tevens voorlaatste speeldag in groep 6 van de kwalificaties voor het EK 2019 in Italië en San Marino op bezoek bij Hongarije.

De troepen van bondscoach Johan Walem gingen vrijdag met 0-4 winnen op bezoek bij het nietige Malta, dat puntenloos laatste is. Zweden won even later echter ook, in eigen huis met het kleinste verschil (1-0) van Hongarije, waardoor beide landen met 20 op 24 de leidersplaats delen. De Zweden staan dinsdagavond (18u30) echter voor een thuiswedstrijd tegen Turkije en dus doen de jonge Duivels er best aan de drie punten te pakken in het Ferenc Szuszastadion in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. Op de slotspeeldag moeten de beloften op 10 oktober nog naar Zweden. Mogelijk wordt er dan pas over groepswinst beslist.

De negen groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor het EK in Italië en San Marino. De vier beste tweedes verdelen de twee resterende EK-tickets via play-offs. Het EK geldt als kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.