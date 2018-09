Oostkust van VS maakt zich op voor ‘catastrofale, levensbedreigende orkaan’: anderhalf miljoen mensen verplicht geëvacueerd

Anderhalf miljoen mensen aan de oostkust van de VS moeten verplicht geëvacueerd worden. Dat heeft alles te maken met een ‘extreem gevaarlijke’ naderende orkaan. Florence is een orkaan van categorie vier die op weg is naar die oostkust en daar verschroeiend kan uithalen.

Florence was aanvankelijk een tropische storm, maar heeft op korte tijd aan kracht gewonnen. Maandag nog verdubbelde al de windkracht van Florence en intussen is de storm uitgegroeid tot een krachtige orkaan. Een orkaan die windsnelheden tot 210 kilometer per uur kan bereiken. Een orkaan die mogelijk de zwaarste orkaan van de voorbije 30 jaar zou kunnen worden, zo waarschuwt het National Hurricane Center (NHC). Meer nog: de vrees is dat de orkaan zelfs nog categorie 5, de hoogste en zwaarste categorie, kan bereiken.

“Extreem gevaarlijk”

Verwacht wordt dat Florence donderdag aan land komt tussen het noorden van South Carolina en North Carolina. Heeft de orkaan dan nog altijd categorie 4, dan zou het de zwaarste orkaan ooit zijn die zo noordelijk aan land komt.

Foto: EPA-EFE

Volgens het NHC is de orkaan ‘extreem gevaarlijk’ voor die staten en voor de staat Virginia. Het centrum waarschuwt voor een ‘levensbedreigende en metershoge stormvloed’ aan de kust, met een stijging van het oceaanwater tot aan land. Ook rivieren kunnen overstromen door ‘langdurige en uitzonderlijk zware regenval’ van aan de kust tot in het binnenland. Het NHC heeft het ook in dit geval over ‘levensbedreigende overstromingen’. Tenslotte waarschuwt het NHC ook voor de hevige winden die zeer ernstige schade kunnen veroorzaken, zowel aan de kust als meer landinwaarts.

Tot 2 meter regen

Net als orkaan Harvey, die in 2007 Texas trof, kan Florence mogelijk meerdere dagen over grote delen van de oostkust én het binnenland daar hangen. Uit prognosemodellen blijkt dat er dan wel eens tot 2 meter regen zou kunnen vallen in de staten Zuid en Noord Carolina en Virginia. Die staten zijn net nu extra kwetsbaar voor overstromingen: sinds mei wás er al veel regenval, waardoor grote delen van de grond verzadigd zijn. Delen van Virginia en Pennsylvania hebben sinds mei 150 tot 300 procent meer regen gehad dan normaal. Bovendien zijn ook bomen meer kwetsbaar om weg of om te waaien bij krachtige wind door die verzadigde ondergrond.

Van 10 mei tot 6 september viel er op sommige plaatsen in de regio tot 300 procent meer regen dan normaal. Foto: NOAA Regional Climate Centers

Verplichte evacuatie

In welke regio’s het meeste regen zal vallen en waar de wind het meest krachtig zal zijn, is nog niet duidelijk. Wel werd in North en South Carolina al de noodtoestand uitgeroepen en geldt er intussen een verplichte evacuatie van meer dan 1,5 miljoen mensen, vooral aan de kust. De gouverneurs van de staten willen geen enkel risico nemen. Vorig jaar nog kwamen meerdere mensen om het leven toen orkaan Harvey grote delen van Houston blank had gezet.

Lege winkelrekken in de supermarkt Foto: REUTERS

“Dit is een zeer gevaarlijke orkaan. We gaan niet met het leven spelen van de mensen in Zuid Carolina”, zei gouverneur Henry McMaster maandag nog. De staat heeft intussen in meerdere counties ook de scholen tijdelijk gesloten en heeft meerdere overheidsgebouwen klaargemaakt om mensen op te vangen. Grote snelwegen werden intussen tijdelijk enkelrichting gemaakt: van de kust weg. In de havens langs de kust worden lege vrachtcontainers intussen gevuld in de hoop dat Florence er minder vat op zal krijgen.

In supermarkten is het water en brandstof intussen zo goed als overal uitverkocht. Mensen slaan meerdere voorraden in uit vrees dat ze er anders dagenlang geen toegang toe zullen hebben. Veel Amerikanen hamsteren in afwachting van de orkaan. Op meerdere plaatsen worden ook al zandzakjes gevuld, ramen in huizen worden dichtgetimmerd.

Een aantal andere staten, zoals bijvoorbeeld Maryland, heeft nog geen verplichte evacuatie opgzet. “Maar we houden het wel nauwgezet in het oog”, zegt gouverneur Larry Hogan. “Terwijl we hopen op het beste, zijn we ons wel aan het voorbereiden voor het ergste. Onze nationale garde houdt rekening met mogelijke catastrofale overstromingen.”

Meer in het binnenland wordt er ook rekening mee gehouden dat meerdere rivieren buiten hun oevers zullen treden. Tenslotte wordt ook gewaarschuwd voor stroomstoringen. Omgewaaide bomen kunnen bijvoorbeeld elektriciteitskabels beschadigen.

Foto: AP

Foto: REUTERS

Zeldzaam

Het NHC zegt ook dat zelfs als de storm nog van koers zou veranderen en het centrum van de orkaan net buiten de kust zou liggen, zal Florence vrijwel zeker nog dicht genoeg komen om gevaarlijke winden en overstromingen naar de kustgebieden te brengen, al zal het binnenland in dat scenario meer gespaard worden.

De voorspelde route van Florence Foto: NHC

Sowieso is de route die Florence aflegt heel atypisch. Vaak wordt de zuid(oost)kust wel getroffen door het natuurgeweld van orkanen, maar in de noordoostkust komt dat veel minder vaak voor.

Dat een zware storm of orkaan van categorie 3 of hoger de zuidoostelijke kust bereikt, is dus zeldzaam. Sinds 1851 gebeurde dit nog maar met 10 grote orkanen. De meest recente was Fran, in 1996. Hugo, in 1989, was de vorige orkaan die dat deed. De schade van die orkaan liep toen op tot 14,1 miljard dollar. Onderzoeksinstituut Enki Research houdt nu rekening met bijna het dubbele en verwacht 27 miljard dollar schade door Florence.

Nog nooit kwam een orkaan van categorie 5 aan land in die regio. Slechts drie andere stormen met windsnelheden tot 150 kilometer per uur hebben de kust ooit al zo noordelijk geraakt. Veel mensen in de staten Noord en Zuid Carolina en Virginia hebben wellicht nog nooit een storm meegemaakt die de omvang en kracht heeft van orkaan Florence.

Schade na orkaan Hazel in de Carolina’s in 1954. Foto: AP