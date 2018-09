Meisje mag school niet meer binnen omdat ze sportschoenen draagt: “Een schande”

Schaarbeek - Leerlingen die de voorbije dagen met sportschoenen toekwamen in hun school in Schaarbeek, werden kordaat de deur gewezen. Ze moesten terug naar huis om ander schoeisel aan te trekken. “Een schande”, vindt een moeder wiens dochter in dat geval was. De school houdt voet bij stuk.

De dochter van Melissa gaat naar school in het Collège Roi Baudoin in Schaarbeek. Een middelbare school waar technisch en beroepsonderwijs aangeboden wordt. Maar maandag mocht ze haar school plots niet meer binnen, zegt mama Melissa bij RTL.

“Mijn dochter is geweigerd”, aldus de mama. Het probleem was dat het meisje op school verscheen met sportschoenen. “Meer dan vijftig leerlingen maakten hetzelfde mee. Ze werden allemaal aangemaand om terug naar huis te gaan. Het is een schande.”

Bewuste keuze

De Schaarbeekse school bevestigt dat meer dan vijftig leerlingen geweigerd zijn, maar wel met een duidelijke reden. De directie stelde de voorbije jaren te vaak vast dat jongens en meisjes naar school kwamen in kledij die niet aanvaardbaar was. Denk aan legerprints, broeken met scheuren in, heel korte rokjes en kleurrijke truitjes. Om die wildgroei aan werd dit jaar een vestimentair reglement opgesteld.

“We aanvaarden niet meer alle soorten van sportschoenen”, zegt een personeelslid van de school. “Ook gescheurde broeken en te korte kledingstukken zijn niet welkom.”

De directie vraagt de leraars om actief uit te kijken naar outfits die in strijd zijn met het nieuwe reglement, zodat de leerlingen erop aangesproken kunnen worden. “Maar iedereen wist wel al voor de start van het schooljaar dat het reglement ingevoerd zou worden”, zegt het personeelslid. “Ze werden gewaarschuwd en het reglement is overal uitgedeeld.”

Uniform

De kleding die leerlingen op school dragen, is al decennialang een punt waar schooldirecties het niet over eens worden. Nog steeds meer dan twintig Vlaamse scholen houden, om discussies zoals die in Schaarbeek te vermijden, vast aan een traditioneel uniform.

“Het uniform diende vroeger om duidelijk te maken tot welk weeshuis of welke school de kinderen behoorden”, zei Bruno Vanobbergen (UGent), professor in de pedagogiek, vorige week nog. “Het hele idee was dat kinderen zich dan ook zouden identificeren met de school. Later is daar het argument bijgekomen dat het de gelijkheid tussen de leerlingen zou bevorderen.”