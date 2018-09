Maak van buitensport je beroep: 6 to do’s

Debbie Sanders ging op haar zeventiende wandelen in Engeland met pa en ma. Achttien jaar later heeft ze een blog, vzw en community rond hiking. Met haar nieuwe bedrijf YourTrail geeft ze nu ook advies en workshops over trekkings. Oh ja, ze heeft ook nog een voltijdse vaste job. Stapsgewijs maakt ze van buitensport haar beroep. Maar hoe krijg je dat voor elkaar?

1. Heb tijd naast je job

Debbie Sanders woont in Sint-Amandsberg, studeerde economie aan de UGent en werkt als strategisch personeelsplanner bij VDAB. Maar haar hart gaat uit naar trektochten in de wildernis. “Voordien werkte ik in de privésector – arbeidsmarktrapporten voor een studiebureau – en dan heb je weinig tijd over om te reizen.”

“Bij de VDAB lukt het beter om ook naast mijn werk actief te zijn. Ik sta er in voor strategische personeelsplanning: hoeveel mensen hebben we waar nodig? Intussen ben ik cursussen gaan volgen. Ik neem er graag om de zoveel tijd iets nieuws bij. Dat heb ik ook in mijn outdoorcarrière al kunnen waarmaken.”

2. Schrijf een boek

“Ik specialiseer me in wandelen, niet in extreme outdoorsporten”, zegt Debbie Sanders. “Die zijn wel trendy, maar ik volg mijn eigen pad. Ik heb altijd in Europa gewandeld. Pas dit jaar ging ik voor het eerst naar de Verenigde Staten. Mijn blog Debbie’s Tochten is in al die jaren flink gegroeid. Ik post er nog altijd reisverslagen.”

“Vijf jaar geleden schreef ik op vraag van Lannoo de gids ‘Hoe word ik Bergwandelaar’, samen met Geert Van Speybroek van Outdoorschool.be. Dat ik zo met hiking bezig ben, sprong blijkbaar in het oog bij mijn uitgever. Ik moest het schrijven combineren met mijn job, maar die inspanning heeft me wel wat bekendheid opgeleverd. Hiking Advisor heb ik dat jaar als co-project met hiker Steve Behaeghel opgestart. Het is een echte community geworden. De site biedt je een schat aan informatie over trekkings. Onze Facebook-pagina heeft al meer dan vierduizend volgers.”

3. Richt een vzw op

In 2015 richtte Debbie Sanders een vzw op om de vrijwilligerswerking van Hiking Advisor in goede banen te leiden: een educatieve uitbreiding van peer-to-peer kennisuitwisseling over bivakkeren en trekken. “Via Hiking Advisor vzw promoten we meerdaags wandelen met workshops, opleidingen, buitenlandse stages, bivaktochten dichtbij huis… Het gaat altijd over bijleren.”

Als voorzitster komt er heel wat bij kijken, het engagement stopt nooit. “Tja, niet alle bestuursleden hebben het volgehouden. Van al dat managen en opvolgen leerde ik dat iedereen op één lijn krijgen best een opgave is. Ideeën voorleggen in plaats van zelf te beslissen én alle verplichtingen die bij een vzw komen kijken: professioneel heb ik er heel wat van opgestoken.”

4. Behaal diploma’s

“Ik behaalde intussen wel een diploma als international mountain leader bij de Club Alpin Belge”, zegt Debbie Sanders. “Een professioneel diploma waarmee je je kunt vestigen als bergwandelgids, ook in het buitenland. Nu probeer ik een professionele vergunning te krijgen om in Frankrijk te mogen gidsen. Er is vrij verkeer van werknemers in Europa, maar Frankrijk is héél protectionistisch. Voorlopig blijf ik dan maar vrijwillig stageleidster, al ben ik gedekt door een professionele verzekering.”

“Ik ben ook instructrice bij de Klim- en Bergsportfederatie (KBF), waar ik bergwandelgidsen opleid. ’s Zomers en ’s winters geef ik les over mijn specialiteit: bivakkeren. Via Syntra Midden-Vlaanderen werd ik ook sportverzorger. Die neemt een deel van het werk over van een kinesitherapeut, zoals massages, taping of voeding. Taping heb ik al het meest kunnen toepassen, bij verzwikte enkels bijvoorbeeld. Sportverzorger is een jaaropleiding die je kunt volgen zonder medische achtergrond.”

“Ook mijn Wilderness Advanced First Aid heb ik op zak, via Outward Bound. Dat is het eerste deel van een doorgedreven achtdaagse EHBO-cursus voor de wildernis. Daar kun je er niet genoeg van volgen (lacht). Niet gratis hoor, en dat financierde ik helemaal zelf, net als de cursus bergleider. Als sportkader krijg je wel wat financiële ondersteuning van de KBF.”

