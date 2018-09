Bart Meert volgt Wouter Vrancken op als assistent-coach bij KV Kortrijk

Bart Meert is de vervanger van Wouter Vrancken als assistent van KV Kortrijk-coach Glen De Boeck. Hij ondertekende een contract van onbepaalde duur. Dat heeft de West-Vlaamse club dinsdag bekendgemaakt.

Meert werd in 2007 op aangeven van Frank Vercauteren door RSC Anderlecht aangetrokken om videoanalyses te verzorgen. Hij bleef lid van de technische staf van paars-wit onder Ariël Jacobs, John van den Brom en Besnik Hasi. Hasi nam Meert in 2016 mee naar Legia Warschau en in 2017 naar Olympiakos, telkens als assistent.

Bart Meert versterkt de technische staf!



Wouter Vrancken verliet eind augustus het Guldensporenstadion om T1 te worden bij 1B-club KV Mechelen. Met Chris O’Loughlin heeft De Boeck nog een tweede assistent.