Eerste dag van de werken op de A12 in Londerzeel, eerste dodelijk ongeval

Puurs - Bij een zwaar verkeersongeval, dinsdagochtend in Breendonk, is een dodelijk slachtoffer gevallen. In de staart van werken reed een bestelwagen in op een vrachtwagen. De 28-jarige chauffeur kwam om.

Het Agentschap Wegen en Verkeer plaats nieuwe veiligheidsstootbanden langs de A12. De werkzaamheden gebeuren in twee zones. In Strombeek-Bever (Grimbergen) en Meise wordt op een strook van anderhalve kilometer gewerkt in de middenberm en de zijberm, in de richting van Antwerpen.

De tweede zone waarin gewerkt wordt is een strook van twee kilometer in Londerzeel. Daar wordt enkel in de middenberm gewerkt, en in beide richtingen versmalt de weg van drie naar twee rijstroken. Vlak voor de werkzaamheden vertraagde het verkeer dinsdagochtend. Een bestelwagen van een Nederlands koerierbedrijf reed er in op een vrachtwagen die vlak voor hem was gestopt. De bestuurder van de bestelwagen, een 28-jarige Nederlander werd door de brandweer uit zijn verhakkelde cabine bevrijd maar overleed ter plaatse, zo meldt de brandweerzone Rivierenland.

Door het ongeval is de snelweg in de richting van Brussel gedeeltelijk versperd en staat er een file vanaf Willebroek. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt aan de omgeving te mijden en de E19 te nemen om naar Brussel te rijden.